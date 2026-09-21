Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 446,56 теңге, еуро – 512,34 теңге, рубль – 5,3 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444 теңге, сату бағамы – 451 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 507 теңге, сату бағамы – 517 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,95 теңге, сату бағамы – 5,15 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446,2 теңге, сату бағамы – 448,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,2 теңге, сату бағамы – 515,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446,7 теңге, сату бағамы – 448,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 512,5 теңге, сату бағамы – 516,7 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,03 теңге, сату бағамы – 5,10 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.