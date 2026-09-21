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Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 11:22 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 21 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 446,56 теңге, еуро – 512,34 теңге, рубль – 5,3 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444 теңге, сату бағамы – 451 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 507 теңге, сату бағамы – 517 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,95 теңге, сату бағамы – 5,15 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446,2 теңге, сату бағамы – 448,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,2 теңге, сату бағамы – 515,3 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446,7 теңге, сату бағамы – 448,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 512,5 теңге, сату бағамы – 516,7 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,03 теңге, сату бағамы – 5,10 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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