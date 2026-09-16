16 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 447,88 теңге, еуро – 516,58 теңге, рубль – 5,29 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 444 теңге, сату бағамы – 451 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 513 теңге, сату бағамы – 523 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445,3 теңге, сату бағамы – 447,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 514,3 теңге, сату бағамы – 519,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,06 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 446,1 теңге, сату бағамы – 448,2 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 515 теңге, сату бағамы – 520 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,07 теңге, сату бағамы – 5,15 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.