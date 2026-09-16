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16 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 16 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын жинақтады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 447,88 теңге, еуро – 516,58 теңге, рубль – 5,29 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 444 теңге, сату бағамы – 451 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 513 теңге, сату бағамы – 523 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445,3 теңге, сату бағамы – 447,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 514,3 теңге, сату бағамы – 519,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,06 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 446,1 теңге, сату бағамы – 448,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 515 теңге, сату бағамы – 520 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,07 теңге, сату бағамы – 5,15 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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