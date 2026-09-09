9 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 454,46 теңге, еуро – 527,72 теңге, рубль – 5,25 теңге.
Астана
Елордадағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 454 теңге, сату бағамы – 461 теңге.
Еуроны сатып алу бағамы – 524 теңге, сату бағамы – 534 теңге.
Рубльді сатып алу бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Алматы
Алматыдағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456 теңге, сату бағамы – 458 теңге.
Еуроны сатып алу бағамы – 529,7 теңге, сату бағамы – 534,7 теңге.
Рубльді сатып алу бағамы – 5,12 теңге, сату бағамы – 5,24 теңге.
Шымкент
Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456 теңге, сату бағамы – 462 теңге.
Еуроны сатып алу бағамы – 528,7 теңге, сату бағамы – 534 теңге.
Рубльді сатып алу бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.