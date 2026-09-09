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9 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 9 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа бағамы қандай екенін анықтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 454,46 теңге, еуро – 527,72 теңге, рубль – 5,25 теңге.

Астана

Елордадағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 454 теңге, сату бағамы – 461 теңге.

Еуроны сатып алу бағамы – 524 теңге, сату бағамы – 534 теңге.

Рубльді сатып алу бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Алматы

Алматыдағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456 теңге, сату бағамы – 458 теңге.

Еуроны сатып алу бағамы – 529,7 теңге, сату бағамы – 534,7 теңге.

Рубльді сатып алу бағамы – 5,12 теңге, сату бағамы – 5,24 теңге.

Шымкент

Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456 теңге, сату бағамы – 462 теңге.

Еуроны сатып алу бағамы – 528,7 теңге, сату бағамы – 534 теңге.

Рубльді сатып алу бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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