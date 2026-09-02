2 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 458,45 теңге, еуро – 531,39 теңге, рубль – 5,29 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 454 теңге, сату – 461 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 524 теңге, сату – 534 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,2 теңге, сату – 458,6 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,6 теңге, сату – 533,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату – 5,30 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,1 теңге, сату – 458,2 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 529 теңге, сату – 534,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату – 5,25 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген уақытта өзекті. Шетел валютасының құны уақыт өте өзгеруі мүмкін.