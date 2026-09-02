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2 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 11:47 Фото: unsplash
Zakon.kz 2026 жылғы 2 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 458,45 теңге, еуро – 531,39 теңге, рубль – 5,29 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 454 теңге, сату – 461 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 524 теңге, сату – 534 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,2 теңге, сату – 458,6 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,6 теңге, сату – 533,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату – 5,30 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,1 теңге, сату – 458,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 529 теңге, сату – 534,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату – 5,25 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген уақытта өзекті. Шетел валютасының құны уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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