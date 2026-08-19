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Қоғам

19 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 11:38 Фото: pexels
Zakon.kz 2026 жылғы 19 тамызда күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 460,13 теңге, еуро – 532,6 теңге, рубль – 5,42 теңге.

Астанадағы валюта бағамы

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 459 теңге, сату бағамы – 466 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 540 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.

Алматыдағы валюта бағамы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,36 теңге, сату бағамы – 463,49 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531,08 теңге, сату бағамы – 536,07 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,19 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.

Шымкенттегі валюта бағамы

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,5 теңге, сату бағамы – 463,5 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531,96 теңге, сату бағамы – 537,28 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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