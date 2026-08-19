19 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 460,13 теңге, еуро – 532,6 теңге, рубль – 5,42 теңге.
Астанадағы валюта бағамы
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 459 теңге, сату бағамы – 466 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 540 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,17 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Алматыдағы валюта бағамы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,36 теңге, сату бағамы – 463,49 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531,08 теңге, сату бағамы – 536,07 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,19 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.
Шымкенттегі валюта бағамы
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,5 теңге, сату бағамы – 463,5 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531,96 теңге, сату бағамы – 537,28 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.