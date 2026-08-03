Ақша айырбастау орындарындағы доллар бағамы жарияланды
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша доллар бағамы – 473,59 теңге, еуро – 544,68 теңге, рубль – 5,94 теңге.
Астана
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 476 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 538 теңге, сату бағамы – 548 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,55 теңге, сату бағамы – 5,75 теңге.
Алматы
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 473,4 теңге, сату бағамы – 475,7 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 542,5 теңге, сату бағамы – 547,8 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,61 теңге, сату бағамы – 5,75 теңге.
Шымкент
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 473,8 теңге, сату бағамы – 475,8 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 541,1 теңге, сату бағамы – 546,7 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,66 теңге, сату бағамы – 5,73 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.