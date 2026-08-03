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Қаржы

Ақша айырбастау орындарындағы доллар бағамы жарияланды

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 11:09 Фото: pexels
Zakon.kz 2026 жылғы 3 тамызда күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша доллар бағамы – 473,59 теңге, еуро – 544,68 теңге, рубль – 5,94 теңге.

Астана

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 476 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 538 теңге, сату бағамы – 548 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,55 теңге, сату бағамы – 5,75 теңге.

Алматы

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 473,4 теңге, сату бағамы – 475,7 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 542,5 теңге, сату бағамы – 547,8 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,61 теңге, сату бағамы – 5,75 теңге.

Шымкент

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 473,8 теңге, сату бағамы – 475,8 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 541,1 теңге, сату бағамы – 546,7 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,66 теңге, сату бағамы – 5,73 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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