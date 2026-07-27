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27 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 13:04 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 27 шілде күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 476,07 теңге, еуро – 541,86 теңге, рубль – 6,08 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 468 теңге, сату бағамы – 475 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532 теңге, сату бағамы – 542 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,5 теңге, сату бағамы – 5,9 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470,8 теңге, сату бағамы – 473,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 536,7 теңге, сату бағамы – 541,8 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,66 теңге, сату бағамы – 5,80 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 473 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 536 теңге, сату бағамы – 543 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,7 теңге, сату бағамы – 5,76 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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