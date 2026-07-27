27 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 476,07 теңге, еуро – 541,86 теңге, рубль – 6,08 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 468 теңге, сату бағамы – 475 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532 теңге, сату бағамы – 542 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,5 теңге, сату бағамы – 5,9 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470,8 теңге, сату бағамы – 473,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 536,7 теңге, сату бағамы – 541,8 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,66 теңге, сату бағамы – 5,80 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 473 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 536 теңге, сату бағамы – 543 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,7 теңге, сату бағамы – 5,76 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.