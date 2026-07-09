Алматы, Астана және Шымкенттегі валюта бағамдары жарияланды
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 9 шілде күнінің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 467,98 теңге;
еуро – 533,87 теңге;
Ресей рублі – 6,11 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 466 теңге;
сату – 473 теңге.
Еуро
сатып алу – 533 теңге;
сату – 543 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,65 теңге;
сату – 5,95 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 467,7 теңге;
сату – 470,1 теңге.
Еуро
сатып алу – 534,1 теңге;
сату – 541,7 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,78 теңге;
сату – 5,93 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 468,1 теңге;
сату – 470,1 теңге.
Еуро
сатып алу – 534 теңге;
сату – 540,2 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,80 теңге;
сату – 5,87 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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