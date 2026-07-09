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Қоғам

Алматы, Астана және Шымкенттегі валюта бағамдары жарияланды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 9 шілде күнінің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

АҚШ доллары – 467,98 теңге;

еуро – 533,87 теңге;

Ресей рублі – 6,11 теңге.

Астана

АҚШ доллары

сатып алу – 466 теңге;

сату – 473 теңге.

Еуро

сатып алу – 533 теңге;

сату – 543 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,65 теңге;

сату – 5,95 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

сатып алу – 467,7 теңге;

сату – 470,1 теңге.

Еуро

сатып алу – 534,1 теңге;

сату – 541,7 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,78 теңге;

сату – 5,93 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

сатып алу – 468,1 теңге;

сату – 470,1 теңге.

Еуро

сатып алу – 534 теңге;

сату – 540,2 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,80 теңге;

сату – 5,87 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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