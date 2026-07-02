2 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 479,26 теңге, еуро – 546,21 теңге, рубль – 6,13 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Сатып алу – 475 теңге
Сату – 482 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу – 543 теңге
Сату – 553 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,75 теңге
Сату – 6,05 теңге
Алматы
Доллар бағамы
Сатып алу – 476,7 теңге
Сату – 479,4 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу – 543,1 теңге
Сату – 549 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,88 теңге
Сату – 6,02 теңге
Шымкент
Доллар бағамы
Сатып алу – 477,5 теңге
Сату – 479,6 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу – 543,4 теңге
Сату – 549,7 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,87 теңге
Сату – 5,99 теңге
Ескерту: Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.