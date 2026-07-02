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2 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 12:06 Фото: freepik
2026 жылғы 2 шілденің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 479,26 теңге, еуро – 546,21 теңге, рубль – 6,13 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Сатып алу – 475 теңге

Сату – 482 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу – 543 теңге

Сату – 553 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,75 теңге

Сату – 6,05 теңге

Алматы

Доллар бағамы

Сатып алу – 476,7 теңге

Сату – 479,4 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу – 543,1 теңге

Сату – 549 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,88 теңге

Сату – 6,02 теңге

Шымкент

Доллар бағамы

Сатып алу – 477,5 теңге

Сату – 479,6 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу – 543,4 теңге

Сату – 549,7 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,87 теңге

Сату – 5,99 теңге

Ескерту: Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

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