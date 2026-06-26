26 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 485,4 теңге, еуро – 550,69 теңге, рубль – 6,41 теңге.
Астанадағы валюта бағамы
АҚШ долларын сатып алу – 481 теңге, сату – 488 теңге.
Еуроны сатып алу – 549 теңге, сату – 559 теңге.
Ресей рублін сатып алу – 6 теңге, сату – 6,35 теңге.
Алматыдағы валюта бағамы
АҚШ долларын сатып алу – 485,84 теңге, сату – 487,82 теңге.
Еуроны сатып алу – 552,07 теңге, сату – 557,45 теңге.
Ресей рублін сатып алу – 6,05 теңге, сату – 6,21 теңге.
Шымкенттегі валюта бағамы
АҚШ долларын сатып алу – 486,54 теңге, сату – 488,59 теңге.
Еуроны сатып алу – 550,33 теңге, сату – 555,93 теңге.
Ресей рублін сатып алу – 6,05 теңге, сату – 6,17 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтер. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.