#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

26 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 11:46 Фото: pexels
Zakon.kz 2026 жылғы 26 маусым күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 485,4 теңге, еуро – 550,69 теңге, рубль – 6,41 теңге.

Астанадағы валюта бағамы

АҚШ долларын сатып алу – 481 теңге, сату – 488 теңге.

Еуроны сатып алу – 549 теңге, сату – 559 теңге.

Ресей рублін сатып алу – 6 теңге, сату – 6,35 теңге.

Алматыдағы валюта бағамы

АҚШ долларын сатып алу – 485,84 теңге, сату – 487,82 теңге.

Еуроны сатып алу – 552,07 теңге, сату – 557,45 теңге.

Ресей рублін сатып алу – 6,05 теңге, сату – 6,21 теңге.

Шымкенттегі валюта бағамы

АҚШ долларын сатып алу – 486,54 теңге, сату – 488,59 теңге.

Еуроны сатып алу – 550,33 теңге, сату – 555,93 теңге.

Ресей рублін сатып алу – 6,05 теңге, сату – 6,17 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтер. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:12, 25 маусым 2026
25 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:18, 23 маусым 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:05, 22 маусым 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
14:45, Бүгін
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
Елдос Сметов
14:29, Бүгін
Россиянин Блиев досрочно победил Сметова и завоевал бронзовую медаль на Grand Prix
Два тренера &quot;Хан-Тенгри&quot; дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
14:13, Бүгін
Два тренера "Хан-Тенгри" дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для &quot;Кайрата&quot;
14:05, Бүгін
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: