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Қаржы

25 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 25 маусым күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде қалыптасқан доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 487,02 теңге, еуро – 552,23 теңге, рубль – 6,51 теңге.

Астанадағы айырбастау пункттеріндегі бағам

АҚШ долларының орташа сатып алу бағамы – 483 теңге, сату бағамы – 490 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 550,04 теңге, сату бағамы – 560 теңге.

Ресей рублінің орташа сатып алу бағамы – 6,11 теңге, сату бағамы – 6,41 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі бағам

АҚШ долларының орташа сатып алу бағамы – 486,16 теңге, сату бағамы – 488 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 551,40 теңге, сату бағамы – 556,88 теңге.

Ресей рублінің орташа сатып алу бағамы – 6,11 теңге, сату бағамы – 6,28 теңге.

Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі бағам

АҚШ долларының орташа сатып алу бағамы – 486,38 теңге, сату бағамы – 488,38 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 551,64 теңге, сату бағамы – 557,24 теңге.

Ресей рублінің орташа сатып алу бағамы – 6,18 теңге, сату бағамы – 6,26 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Валюта нарығындағы жағдайға байланысты бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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