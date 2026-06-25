25 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 487,02 теңге, еуро – 552,23 теңге, рубль – 6,51 теңге.
Астанадағы айырбастау пункттеріндегі бағам
АҚШ долларының орташа сатып алу бағамы – 483 теңге, сату бағамы – 490 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 550,04 теңге, сату бағамы – 560 теңге.
Ресей рублінің орташа сатып алу бағамы – 6,11 теңге, сату бағамы – 6,41 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі бағам
АҚШ долларының орташа сатып алу бағамы – 486,16 теңге, сату бағамы – 488 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 551,40 теңге, сату бағамы – 556,88 теңге.
Ресей рублінің орташа сатып алу бағамы – 6,11 теңге, сату бағамы – 6,28 теңге.
Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі бағам
АҚШ долларының орташа сатып алу бағамы – 486,38 теңге, сату бағамы – 488,38 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 551,64 теңге, сату бағамы – 557,24 теңге.
Ресей рублінің орташа сатып алу бағамы – 6,18 теңге, сату бағамы – 6,26 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Валюта нарығындағы жағдайға байланысты бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.