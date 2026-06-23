Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамдарының 2026 жылғы 23 маусым күнінің бірінші жартысындағы өзекті көрсеткіштерін ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 487,01 теңге, еуро – 557,87 теңге, рубль – 6,59 теңге.
Астанадағы валюта бағамы
Доллар:
Сатып алу – 484 теңге
Сату – 491 теңге
Еуро:
Сатып алу – 556 теңге
Сату – 566 теңге
Рубль:
Сатып алу – 6,20 теңге
Сату – 6,50 теңге
Алматыдағы валюта бағамы
Доллар:
Сатып алу – 486,15 теңге
Сату – 488 теңге
Еуро:
Сатып алу – 555,75 теңге
Сату – 560,9 теңге
Рубль:
Сатып алу – 6,28 теңге
Сату – 6,41 теңге
Шымкенттегі валюта бағамы
Доллар:
Сатып алу – 486,2 теңге
Сату – 488,1 теңге
Еуро:
Сатып алу – 555,5 теңге
Сату – 561,4 теңге
Рубль:
Сатып алу – 6,25 теңге
Сату – 6,36 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.
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