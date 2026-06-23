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Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамдарының 2026 жылғы 23 маусым күнінің бірінші жартысындағы өзекті көрсеткіштерін ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 487,01 теңге, еуро – 557,87 теңге, рубль – 6,59 теңге.

Астанадағы валюта бағамы

Доллар:

Сатып алу – 484 теңге

Сату – 491 теңге

Еуро:

Сатып алу – 556 теңге

Сату – 566 теңге

Рубль:

Сатып алу – 6,20 теңге

Сату – 6,50 теңге

Алматыдағы валюта бағамы

Доллар:

Сатып алу – 486,15 теңге

Сату – 488 теңге

Еуро:

Сатып алу – 555,75 теңге

Сату – 560,9 теңге

Рубль:

Сатып алу – 6,28 теңге

Сату – 6,41 теңге

Шымкенттегі валюта бағамы

Доллар:

Сатып алу – 486,2 теңге

Сату – 488,1 теңге

Еуро:

Сатып алу – 555,5 теңге

Сату – 561,4 теңге

Рубль:

Сатып алу – 6,25 теңге

Сату – 6,36 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

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