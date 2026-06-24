Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар қаншадан сатылып жатыр
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, АҚШ долларының бағамы – 486,19 теңге, еуро – 554,26 теңге, ал Ресей рублі – 6,51 теңге.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
АҚШ доллары сатып алу – 483 теңге, сату – 490 теңге;
Еуро сатып алу – 553 теңге, сату – 563 теңге;
Ресей рублі сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,47 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
АҚШ доллары сатып алу – 487 теңге, сату – 488,8 теңге;
Еуро сатып алу – 553,5 теңге, сату – 568,9 теңге;
Ресей рублі сатып алу – 6,22 теңге, сату – 6,36 теңге.
Шымкенттегі айырбастау пункттерінде:
АҚШ доллары сатып алу – 487 теңге, сату – 489 теңге;
Еуро сатып алу – 553,3 теңге, сату – 559,5 теңге;
Ресей рублі сатып алу – 6,23 теңге, сату – 6,31 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты күн ішінде өзгеруі мүмкін. Сондықтан айырбастау операцияларын жүргізер алдында өзекті бағамды нақтылап алған жөн.