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Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар қаншадан сатылып жатыр

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Zakon.kz 2026 жылғы 24 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде қалыптасқан доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, АҚШ долларының бағамы – 486,19 теңге, еуро – 554,26 теңге, ал Ресей рублі – 6,51 теңге.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

АҚШ доллары сатып алу – 483 теңге, сату – 490 теңге;

Еуро сатып алу – 553 теңге, сату – 563 теңге;

Ресей рублі сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,47 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

АҚШ доллары сатып алу – 487 теңге, сату – 488,8 теңге;

Еуро сатып алу – 553,5 теңге, сату – 568,9 теңге;

Ресей рублі сатып алу – 6,22 теңге, сату – 6,36 теңге.

Шымкенттегі айырбастау пункттерінде:

АҚШ доллары сатып алу – 487 теңге, сату – 489 теңге;

Еуро сатып алу – 553,3 теңге, сату – 559,5 теңге;

Ресей рублі сатып алу – 6,23 теңге, сату – 6,31 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты күн ішінде өзгеруі мүмкін. Сондықтан айырбастау операцияларын жүргізер алдында өзекті бағамды нақтылап алған жөн.

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Сурет Айгерим Тарина
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