Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкі 22 маусымға ресми түрде мынадай бағамды белгіледі: доллар – 488,37 теңге, еуро – 559,77 теңге, рубль – 6,64 теңге.
Астана қаласындағы валюта бағамы
Доллар: сатып алу – 484 теңге, сату – 491 теңге
Еуро: сатып алу – 558 теңге, сату – 568 теңге
Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы қаласындағы валюта бағамы
Доллар: сатып алу – 487 теңге, сату – 488,9 теңге
Еуро: сатып алу – 557,9 теңге, сату – 563,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,47 теңге
Шымкент қаласындағы валюта бағамы
Доллар: сатып алу – 487,3 теңге, сату – 489,3 теңге
Еуро: сатып алу – 556,9 теңге, сату – 562,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,41 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі өзекті мәліметтер болып табылады. Уақытқа қарай шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.