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Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 12:05 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 22 маусым күні таңертеңгі уақыттағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкі 22 маусымға ресми түрде мынадай бағамды белгіледі: доллар – 488,37 теңге, еуро – 559,77 теңге, рубль – 6,64 теңге.

Астана қаласындағы валюта бағамы

Доллар: сатып алу – 484 теңге, сату – 491 теңге

Еуро: сатып алу – 558 теңге, сату – 568 теңге

Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы қаласындағы валюта бағамы

Доллар: сатып алу – 487 теңге, сату – 488,9 теңге

Еуро: сатып алу – 557,9 теңге, сату – 563,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,47 теңге

Шымкент қаласындағы валюта бағамы

Доллар: сатып алу – 487,3 теңге, сату – 489,3 теңге

Еуро: сатып алу – 556,9 теңге, сату – 562,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,41 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі өзекті мәліметтер болып табылады. Уақытқа қарай шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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