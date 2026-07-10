10 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 10 шілде күні таңертеңгі уақыттағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
- АҚШ доллары – 467,41 теңге;
- Еуро – 533,88 теңге;
- Ресей рублі – 6,14 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 464 теңге;
сату – 471 теңге.
Еуро
сатып алу – 530 теңге;
сату – 540 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,62 теңге;
сату – 5,92 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 464,7 теңге;
сату – 467,2 теңге.
Еуро
сатып алу – 531 теңге;
сату – 536,7 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,76 теңге;
сату – 5,90 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 465,3 теңге;
сату – 467,4 теңге.
Еуро
сатып алу – 532,1 теңге;
сату – 538,2 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,78 теңге;
сату – 5,85 теңге.
Аталған бағамдар материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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