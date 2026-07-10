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Қоғам

10 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 11:24 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 10 шілде күні таңертеңгі уақыттағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

  • АҚШ доллары – 467,41 теңге;
  • Еуро – 533,88 теңге;
  • Ресей рублі – 6,14 теңге.

Астана

АҚШ доллары

сатып алу – 464 теңге;

сату – 471 теңге.

Еуро

сатып алу – 530 теңге;

сату – 540 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,62 теңге;

сату – 5,92 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

сатып алу – 464,7 теңге;

сату – 467,2 теңге.

Еуро

сатып алу – 531 теңге;

сату – 536,7 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,76 теңге;

сату – 5,90 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

сатып алу – 465,3 теңге;

сату – 467,4 теңге.

Еуро

сатып алу – 532,1 теңге;

сату – 538,2 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,78 теңге;

сату – 5,85 теңге.

Аталған бағамдар материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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