8 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 8 шілдедегі күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
- АҚШ доллары – 471,04 теңге;
- еуро – 538,54 теңге;
- ресей рублі – 6,17 теңге.
Астана
- АҚШ доллары:
- сатып алу – 467 теңге;
- сату – 474 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 535 теңге;
- сату – 545 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 5,67 теңге;
- сату – 5,97 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
- сатып алу – 468,2 теңге;
- сату – 470,8 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 534,4 теңге;
- сату – 540,3 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 5,83 теңге;
- сату – 5,97 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары:
- сатып алу – 469 теңге;
- сату – 471,1 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 534,7 теңге;
- сату – 541,5 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 5,81 теңге;
- сату – 5,89 теңге.
Аталған валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі бағамдар өзгеруі мүмкін.
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