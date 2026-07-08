#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

8 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 11:31 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 8 шілдедегі күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

  • АҚШ доллары – 471,04 теңге;
  • еуро – 538,54 теңге;
  • ресей рублі – 6,17 теңге.

Астана

  • АҚШ доллары:
  • сатып алу – 467 теңге;
  • сату – 474 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 535 теңге;
  • сату – 545 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 5,67 теңге;
  • сату – 5,97 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 468,2 теңге;
  • сату – 470,8 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 534,4 теңге;
  • сату – 540,3 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 5,83 теңге;
  • сату – 5,97 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 469 теңге;
  • сату – 471,1 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 534,7 теңге;
  • сату – 541,5 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 5,81 теңге;
  • сату – 5,89 теңге.

Аталған валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі бағамдар өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
12:06, 02 шілде 2026
2 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
11:11, 30 маусым 2026
30 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:52, 01 шілде 2026
1 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джокович сфотографировался с Нурланулы
12:46, Бүгін
"Когда твой спарринг-партнёр GOAT": Нурланулы потренировался с Джоковичем на "Уимблдоне"
Шавкат Рахмонов
12:33, Бүгін
Появилось видео упорной работы Шавката Рахмонова над травмированным коленом
Александр Кудрявцев
12:31, Бүгін
Тренер сборной Казахстана Кудрявцев может возобновить игровую карьеру
&quot;Елимай&quot; готовится к подписанию колумбийского форварда из чемпионата Словении Мурильо
12:14, Бүгін
"Елимай" готовится к подписанию колумбийского форварда из чемпионата Словении Мурильо
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: