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1 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 12:52 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 1 шілденің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

  • АҚШ доллары – 480,72 теңге;
  • еуро – 548,07 теңге;
  • Ресей рублі – 6,14 теңге.

Астана

АҚШ доллары

сатып алу – 476 теңге;

сату – 483 теңге.

Еуро

сатып алу – 544 теңге;

сату – 554 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,8 теңге;

сату – 6,1 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

сатып алу – 479 теңге;

сату – 481,4 теңге.

Еуро

сатып алу – 545 теңге;

сату – 550,5 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,89 теңге;

сату – 6,05 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

сатып алу – 479 теңге;

сату – 481 теңге.

Еуро

сатып алу – 544,4 теңге;

сату – 551,4 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,86 теңге;

сату – 6 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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