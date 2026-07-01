1 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 1 шілденің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
- АҚШ доллары – 480,72 теңге;
- еуро – 548,07 теңге;
- Ресей рублі – 6,14 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 476 теңге;
сату – 483 теңге.
Еуро
сатып алу – 544 теңге;
сату – 554 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,8 теңге;
сату – 6,1 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 479 теңге;
сату – 481,4 теңге.
Еуро
сатып алу – 545 теңге;
сату – 550,5 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,89 теңге;
сату – 6,05 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 479 теңге;
сату – 481 теңге.
Еуро
сатып алу – 544,4 теңге;
сату – 551,4 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,86 теңге;
сату – 6 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
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