Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ұсынған ресми мәліметке сәйкес:
АҚШ доллары – 489,17 теңге;
еуро – 576,63 теңге;
Ресей рублі – 6,38 теңге.
Астана
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 490,9 теңге,
сату бағамы – 497,9 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 577,9 теңге,
сату бағамы – 587,9 теңге.
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,30 теңге,
сату бағамы – 6,60 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 493,7 теңге,
сату бағамы – 496,1 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 579,4 теңге,
сату бағамы – 584,3 теңге.
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,37 теңге,
сату бағамы – 6,48 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 493,3 теңге,
сату бағамы – 497,2 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 578,8 теңге,
сату бағамы – 583,7 теңге.
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,36 теңге,
сату бағамы – 6,43 теңге.
Айта кету керек, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.