Қаржы

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 20 ақпанда сағат 11:06-дағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ұсынған ресми мәліметке сәйкес:

АҚШ доллары – 489,17 теңге;

еуро – 576,63 теңге;

Ресей рублі – 6,38 теңге.

Астана

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 490,9 теңге,

сату бағамы – 497,9 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 577,9 теңге,

сату бағамы – 587,9 теңге.

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,30 теңге,

сату бағамы – 6,60 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 493,7 теңге,

сату бағамы – 496,1 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 579,4 теңге,

сату бағамы – 584,3 теңге.

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,37 теңге,

сату бағамы – 6,48 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 493,3 теңге,

сату бағамы – 497,2 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 578,8 теңге,

сату бағамы – 583,7 теңге.

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,36 теңге,

сату бағамы – 6,43 теңге.

Айта кету керек, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

