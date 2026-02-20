#Референдум-2026
Қаржы

20 ақпанда доллар бағамы күрт өсті

2026 жылғы 20 ақпанда
2026 жылғы 20 ақпанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы күндізгі валюталық сауда қорытындылары бойынша доллар бағамы күрт өскені хабарланды, деп жазады Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың салмақты орташа бағамы 494,66 теңге болып, бірден 4,89 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,44 теңгеге көтерілді (+0,07).

Қытайдағы мерекелік күндерге байланысты юань бойынша сауда жүргізілмеді.

Айырбастау пункттерінде бағамдар келесідей:

  • АҚШ доллары – 494,9–497,4 теңге
  • Еуро – 580,9–585,6 теңге
  • Ресей рублі – 6,38–6,49 теңге

Дүниежүзілік мұнай бағалары 20 ақпанда төмендеді:

Brent мұнайының сәуірлік фьючерстері ICE Futures электрондық саудасында 0,25% төмендеп, баррельге 71,48 доллар болды.

NYMEX электрондық саудасында WTI мұнайының сәуірлік фьючерстері 0,26% арзандап, баррельге 66,23 долларға жетті.

Таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллар бағамын 489,17 теңге, еуроны – 576,63 теңге, рубльді – 6,38 теңге деп бекітті.

Оқи отырыңыз
Қазақстан шекарасын күзеткен иттер аукционға шығарылды: әрекет желіде қызу талқыға түсті
16:05, Бүгін
Қазақстан шекарасын күзеткен иттер аукционға шығарылды: әрекет желіде қызу талқыға түсті
12 ақпанда доллар бағамы өсті
15:48, 12 ақпан 2026
12 ақпанда доллар бағамы өсті
13 ақпандағы саудада доллар бағамы тағы өсті
15:45, 13 ақпан 2026
13 ақпандағы саудада доллар бағамы тағы өсті
