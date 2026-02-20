Қазақстанда 20 ақпанда қай жолдар жабық тұр
Абай облысы:
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 910-1002 шақырым аралығы (Қалбатау ауылы — Көкпекті ауылы);
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 1004-1103 шақырым аралығы (Көкпекті ауылы — Шығыс Қазақстан облысының шекарасы);
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 756-906 шақырым аралығы (Семей қаласы — Қалбатау ауылы).
Ақтөбе облысы:
- "РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы" автожолының 965-1240 шақырым аралығы (Қарабұтақ кенті — Қызылорда облысының шекарасы).
Шығыс Қазақстан облысы:
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 1103-1256 шақырым аралығы (Абай облысының шекарасы — Зайсан қаласы);
- "Өскемен — Алтай — Үлкен Нарын — Катонқарағай — Рахман қайнары" автожолының 7-166 шақырым аралығы (Ушановское ауылы — Алтай қаласы).
Ұлытау облысы:
- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 216-424 шақырым аралығы (Қызылорда облысының шекарасы — Жезқазған қаласы).
Қызылорда облысы:
- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 12-216 шақырым аралығы (Қызылорда қаласы — Ұлытау облысының шекарасы);
- "РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 1240-1362 шақырым аралығы (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).
Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 713 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.