Қоғам

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 19:03 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 19 ақпан кешкі уақытта ауа райының бұзылуына байланысты бірнеше республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абай облысы:

  • "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 756-906 шақырым аралығы (Семей қаласы — Қалбатау ауылы);
  • "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 910-1002 шақырым аралығы (Қалбатау ауылы — Көкпекті ауылы);
  • "Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы" автожолының 778-1013 шақырым аралығы (Аягөз қаласы — Шығыс Қазақстан облысы шекарасы).

Шығыс Қазақстан облысы:

  • "Өскемен — Риддер — РФ шекарасы" автожолының 15-105 шақырым аралығы (Белоусовка кенті — Риддер қаласы);
  • "Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы" автожолының 1013-1062 және 1104-1191, 1194-1212 шақырым аралықтары (Абай облысының шекарасы — Рубеж бекеті; Глубокое ауылы — Шемонаиха қаласы).

Ұлытау облысы:

  • "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 216-424 шақырым аралығы (Қызылорда облысының шекарасы — Жезқазған қаласы).

Қызылорда облысы:

  • "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 12-216 шақырым аралығы (Қызылорда қаласы — Ұлытау облысының шекарасы).
Айдос Қали
