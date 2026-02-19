Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 19 ақпан кешкі уақытта ауа райының бұзылуына байланысты бірнеше республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Абай облысы:
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 756-906 шақырым аралығы (Семей қаласы — Қалбатау ауылы);
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы" автожолының 910-1002 шақырым аралығы (Қалбатау ауылы — Көкпекті ауылы);
- "Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы" автожолының 778-1013 шақырым аралығы (Аягөз қаласы — Шығыс Қазақстан облысы шекарасы).
Шығыс Қазақстан облысы:
- "Өскемен — Риддер — РФ шекарасы" автожолының 15-105 шақырым аралығы (Белоусовка кенті — Риддер қаласы);
- "Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы" автожолының 1013-1062 және 1104-1191, 1194-1212 шақырым аралықтары (Абай облысының шекарасы — Рубеж бекеті; Глубокое ауылы — Шемонаиха қаласы).
Ұлытау облысы:
- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 216-424 шақырым аралығы (Қызылорда облысының шекарасы — Жезқазған қаласы).
Қызылорда облысы:
- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 12-216 шақырым аралығы (Қызылорда қаласы — Ұлытау облысының шекарасы).
