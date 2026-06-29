29 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 29 маусымның бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 486,47 теңге;
Еуро – 554,77 теңге;
Ресей рублі – 6,26 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 483 теңге;
сату – 490 теңге.
Еуро
сатып алу – 550 теңге;
сату – 560 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,95 теңге;
сату – 6,35 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 486 теңге;
сату – 488 теңге.
Еуро
сатып алу – 553 теңге;
сату – 558 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,90 теңге;
сату – 6,05 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 486,5 теңге;
сату – 488,5 теңге.
Еуро
сатып алу – 551,7 теңге;
сату – 557,3 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,91 теңге;
сату – 6,04 теңге.
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Айырбастау пункттеріндегі бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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