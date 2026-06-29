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Қоғам

29 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 29 маусымның бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

АҚШ доллары – 486,47 теңге;

Еуро – 554,77 теңге;

Ресей рублі – 6,26 теңге.

Астана

АҚШ доллары

сатып алу – 483 теңге;

сату – 490 теңге.

Еуро

сатып алу – 550 теңге;

сату – 560 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,95 теңге;

сату – 6,35 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

сатып алу – 486 теңге;

сату – 488 теңге.

Еуро

сатып алу – 553 теңге;

сату – 558 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,90 теңге;

сату – 6,05 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

сатып алу – 486,5 теңге;

сату – 488,5 теңге.

Еуро

сатып алу – 551,7 теңге;

сату – 557,3 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,91 теңге;

сату – 6,04 теңге.

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Айырбастау пункттеріндегі бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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