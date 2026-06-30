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30 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 11:11 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 30 маусымның бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

АҚШ доллары – 485,82 теңге;

еуро – 554,03 теңге;

ресей рублі – 6,24 теңге.

Астана

АҚШ доллары

сатып алу – 481 теңге;

сату – 488 теңге.

Еуро

сатып алу – 549 теңге;

сату – 559 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,85 теңге;

сату – 6,25 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

сатып алу – 482 теңге;

сату – 484,4 теңге.

Еуро

сатып алу – 549,2 теңге;

сату – 554,5 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,95 теңге;

сату – 6,10 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

сатып алу – 482 теңге;

сату – 484,2 теңге.

Еуро

сатып алу – 549 теңге;

сату – 554,7 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 6,01 теңге;

сату – 6,11 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Айырбастау пункттеріндегі бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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