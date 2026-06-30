30 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 30 маусымның бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 485,82 теңге;
еуро – 554,03 теңге;
ресей рублі – 6,24 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 481 теңге;
сату – 488 теңге.
Еуро
сатып алу – 549 теңге;
сату – 559 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,85 теңге;
сату – 6,25 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 482 теңге;
сату – 484,4 теңге.
Еуро
сатып алу – 549,2 теңге;
сату – 554,5 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,95 теңге;
сату – 6,10 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 482 теңге;
сату – 484,2 теңге.
Еуро
сатып алу – 549 теңге;
сату – 554,7 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 6,01 теңге;
сату – 6,11 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Айырбастау пункттеріндегі бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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