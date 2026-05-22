22 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 22 мамыр сағат 11:08-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 471,45 теңге, еуро – 547,21 теңге, рубль – 6,63 теңге.
Астана
- Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 468 теңге, сату бағамы – 475 теңге.
- Еуроның орташа сатып алу бағамы – 543 теңге, сату бағамы – 553 теңге.
- Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,4 теңге, сату бағамы – 6,7 теңге.
Алматы
- Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 471,5 теңге.
- Еуроның орташа сатып алу бағамы – 545 теңге, сату бағамы – 550 теңге.
- Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,40 теңге, сату бағамы – 6,54 теңге.
Шымкент
- Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 472 теңге.
- Еуроның орташа сатып алу бағамы – 544 теңге, сату бағамы – 550 теңге.
- Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,44 теңге, сату бағамы – 6,50 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
