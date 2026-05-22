Қаржы

22 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 11:27 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 22 мамыр сағат 11:08-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 471,45 теңге, еуро – 547,21 теңге, рубль – 6,63 теңге.

Астана

  • Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 468 теңге, сату бағамы – 475 теңге.
  • Еуроның орташа сатып алу бағамы – 543 теңге, сату бағамы – 553 теңге.
  • Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,4 теңге, сату бағамы – 6,7 теңге.

Алматы

  • Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 471,5 теңге.
  • Еуроның орташа сатып алу бағамы – 545 теңге, сату бағамы – 550 теңге.
  • Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,40 теңге, сату бағамы – 6,54 теңге.

Шымкент

  • Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 472 теңге.
  • Еуроның орташа сатып алу бағамы – 544 теңге, сату бағамы – 550 теңге.
  • Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,44 теңге, сату бағамы – 6,50 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
