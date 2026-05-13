Астана, Алматы, Шымкент: айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады. Мәліметтер 2026 жылғы 13 мамырдағы сағат 11:07-дегі жағдай бойынша берілген.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 463,91 теңге, еуро – 544,63 теңге, рубль – 6,26 теңге.
Астана
Доллар:
сатып алу – 462 теңге, сату – 469 теңге
Еуро:
сатып алу – 541 теңге, сату – 551 теңге
Рубль:
сатып алу – 6,1 теңге, сату – 6,4 теңге
Алматы
Доллар:
сатып алу – 465,3 теңге, сату – 467,6 теңге
Еуро:
сатып алу – 545,2 теңге, сату – 551 теңге
Рубль:
сатып алу – 6,11 теңге, сату – 6,24 теңге
Шымкент
Доллар:
сатып алу – 466 теңге, сату – 468,2 теңге
Еуро:
сатып алу – 544,4 теңге, сату – 548,8 теңге
Рубль:
сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,25 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті дерек болып табылады. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript