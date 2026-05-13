Қаржы

Астана, Алматы, Шымкент: айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады. Мәліметтер 2026 жылғы 13 мамырдағы сағат 11:07-дегі жағдай бойынша берілген.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 463,91 теңге, еуро – 544,63 теңге, рубль – 6,26 теңге.

Астана

Доллар:

сатып алу – 462 теңге, сату – 469 теңге

Еуро:

сатып алу – 541 теңге, сату – 551 теңге

Рубль:

сатып алу – 6,1 теңге, сату – 6,4 теңге

Алматы

Доллар:

сатып алу – 465,3 теңге, сату – 467,6 теңге

Еуро:

сатып алу – 545,2 теңге, сату – 551 теңге

Рубль:

сатып алу – 6,11 теңге, сату – 6,24 теңге

Шымкент

Доллар:

сатып алу – 466 теңге, сату – 468,2 теңге

Еуро:

сатып алу – 544,4 теңге, сату – 548,8 теңге

Рубль:

сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,25 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті дерек болып табылады. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.

