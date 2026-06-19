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Астана, Алматы және Шымкент айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 11:49 Фото: unsplash
Zakon.kz 2026 жылғы 19 маусымның бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкі 19 маусымға ресми түрде мынадай бағамдарды белгіледі: доллар – 487,73 теңге, еуро – 558,99 теңге, рубль – 6,63 теңге.

Астана қаласындағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы

  • Астанада долларды сатып алу орташа бағамы – 484 теңге, сату – 491 теңге.
  • Еуро сатып алу орташа бағамы – 558 теңге, сату – 568 теңге.
  • Рубль сатып алу орташа бағамы – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге.

Алматы қаласындағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы

  • Алматыда доллар сатып алу орташа бағамы – 488 теңге, сату – 489,5 теңге.
  • Еуро сатып алу орташа бағамы – 559 теңге, сату – 563 теңге.
  • Рубль сатып алу орташа бағамы – 6,4 теңге, сату – 6,46 теңге.

Шымкент қаласындағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы

  • Шымкентте доллар сатып алу орташа бағамы – 488 теңге, сату – 490 теңге.
  • Еуро сатып алу орташа бағамы – 558 теңге, сату – 563 теңге.
  • Рубль сатып алу орташа бағамы – 6,42 теңге, сату – 6,48 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары тек материал дайындалған сәтке өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағасы өзгеріп отыруы мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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