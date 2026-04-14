#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

Zakon.kz 2026 жылғы 14 сәуірде сағат 11:09 жағдайындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 474,9 теңге, еуро – 555,3 теңге, рубль – 6,13 теңге.

Астана

  • Айырбастау орындарында доллардың орташа сатып алу бағасы – 472 теңге, сату бағасы – 479 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 554,8 теңге, сату – 564,8 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,45 теңге.

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 475,8 теңге, сату – 478,3 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 555,9 теңге, сату – 561,5 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,13 теңге, сату – 6,25 теңге.

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 476,5 теңге, сату – 478,7 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 556,7 теңге, сату – 562,6 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,23 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: