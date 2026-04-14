Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Zakon.kz 2026 жылғы 14 сәуірде сағат 11:09 жағдайындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 474,9 теңге, еуро – 555,3 теңге, рубль – 6,13 теңге.
Астана
- Айырбастау орындарында доллардың орташа сатып алу бағасы – 472 теңге, сату бағасы – 479 теңге.
- Еуро: сатып алу – 554,8 теңге, сату – 564,8 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,45 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 475,8 теңге, сату – 478,3 теңге.
- Еуро: сатып алу – 555,9 теңге, сату – 561,5 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,13 теңге, сату – 6,25 теңге.
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 476,5 теңге, сату – 478,7 теңге.
- Еуро: сатып алу – 556,7 теңге, сату – 562,6 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,23 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
