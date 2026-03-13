#Референдум-2026
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау бағамдары – 13 наурыз

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 13 наурыздағы (11:09) Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкі берген ресми деректерге сәйкес:

Доллар – 491,68 теңге

Еуро – 568,23 теңге

Рубль – 6,2 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 487,9 теңге, сату – 494,9 теңге

Еуро: сатып алу – 562,9 теңге, сату – 572,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,09 теңге, сату – 6,40 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 490,2 теңге, сату – 492,5 теңге

Еуро: сатып алу – 565,4 теңге, сату – 571,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,13 теңге, сату – 6,26 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 490,2 теңге, сату – 492,3 теңге

Еуро: сатып алу – 564,7 теңге, сату – 571,2 теңге

Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,23 теңге

Аталған валюта бағамдары материал жазылған сәтке ғана өзекті. Валютаның бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

