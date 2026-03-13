Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау бағамдары – 13 наурыз
Zakon.kz 2026 жылғы 13 наурыздағы (11:09) Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкі берген ресми деректерге сәйкес:
Доллар – 491,68 теңге
Еуро – 568,23 теңге
Рубль – 6,2 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 487,9 теңге, сату – 494,9 теңге
Еуро: сатып алу – 562,9 теңге, сату – 572,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,09 теңге, сату – 6,40 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 490,2 теңге, сату – 492,5 теңге
Еуро: сатып алу – 565,4 теңге, сату – 571,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,13 теңге, сату – 6,26 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 490,2 теңге, сату – 492,3 теңге
Еуро: сатып алу – 564,7 теңге, сату – 571,2 теңге
Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,23 теңге
Аталған валюта бағамдары материал жазылған сәтке ғана өзекті. Валютаның бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.
