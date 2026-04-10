Оқиғалар

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Zakon.kz 2026 жылғы 10 сәуірдегі (сағат 11:09 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 479,82 теңге, еуро – 559,9 теңге, рубль – 6,15 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 470,1 теңге

сату – 477,1 теңге

Еуро бағамы:

сатып алу – 550 теңге

сату – 560 теңге

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,90 теңге

сату – 6,21 теңге

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 472 теңге

сату – 474,7 теңге

Еуро бағамы:

сатып алу – 554 теңге

сату – 559,7 теңге

Рубль бағамы:

сатып алу – 6,06 теңге

сату – 6,19 теңге

Шымкент

Доллар бағамы:

сатып алу – 473,5 теңге

сату – 476 теңге

Еуро бағамы:

сатып алу – 553,3 теңге

сату – 558,5 теңге

Рубль бағамы:

сатып алу – 6,06 теңге

сату – 6,15 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
