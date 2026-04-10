Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 10 сәуірдегі (сағат 11:09 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 479,82 теңге, еуро – 559,9 теңге, рубль – 6,15 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 470,1 теңге
сату – 477,1 теңге
Еуро бағамы:
сатып алу – 550 теңге
сату – 560 теңге
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,90 теңге
сату – 6,21 теңге
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 472 теңге
сату – 474,7 теңге
Еуро бағамы:
сатып алу – 554 теңге
сату – 559,7 теңге
Рубль бағамы:
сатып алу – 6,06 теңге
сату – 6,19 теңге
Шымкент
Доллар бағамы:
сатып алу – 473,5 теңге
сату – 476 теңге
Еуро бағамы:
сатып алу – 553,3 теңге
сату – 558,5 теңге
Рубль бағамы:
сатып алу – 6,06 теңге
сату – 6,15 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript