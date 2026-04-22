Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары жарияланды
Zakon.kz 2026 жылғы 22 сәуірдегі жағдай бойынша (сағат 11:08) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 464,73 теңге, еуро – 546,57 теңге, рубль – 6,19 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 460 тг, сату – 467 тг
Еуро: сатып алу – 541,8 тг, сату – 552 тг
Рубль: сатып алу – 5,91 тг, сату – 6,21 тг
Алматы
Доллар: сатып алу – 461 тг, сату – 467 тг
Еуро: сатып алу – 542 тг, сату – 548 тг
Рубль: сатып алу – 6,05 тг, сату – 6,17 тг
Шымкент
Доллар: сатып алу – 461 тг, сату – 464 тг
Еуро: сатып алу – 542 тг, сату – 548 тг
Рубль: сатып алу – 6,05 тг, сату – 6,17 тг
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті мәлімет болып табылады және уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
