Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары жарияланды

Zakon.kz 2026 жылғы 22 сәуірдегі жағдай бойынша (сағат 11:08) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 464,73 теңге, еуро – 546,57 теңге, рубль – 6,19 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 460 тг, сату – 467 тг

Еуро: сатып алу – 541,8 тг, сату – 552 тг

Рубль: сатып алу – 5,91 тг, сату – 6,21 тг

Алматы

Доллар: сатып алу – 461 тг, сату – 467 тг

Еуро: сатып алу – 542 тг, сату – 548 тг

Рубль: сатып алу – 6,05 тг, сату – 6,17 тг

Шымкент

Доллар: сатып алу – 461 тг, сату – 464 тг

Еуро: сатып алу – 542 тг, сату – 548 тг

Рубль: сатып алу – 6,05 тг, сату – 6,17 тг

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті мәлімет болып табылады және уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

