Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары жарияланды

Zakon.kz 2026 жылғы 16 сәуірдегі жағдай бойынша (сағат 11:09) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 474,08 теңге, еуро – 558,28 теңге, рубль – 6,26 теңге.

Астана

Доллар

Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 477 теңге.

Еуро

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 555 теңге, сату бағамы – 565 теңге.

Рубль

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,01 теңге, сату бағамы – 6,31 теңге.

Алматы

Доллар

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 472,2 теңге, сату бағамы – 474,5 теңге.

Еуро

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 556,9 теңге, сату бағамы – 562,5 теңге.

Рубль

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,14 теңге, сату бағамы – 6,27 теңге.

Шымкент

Доллар

Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 472,8 теңге, сату бағамы – 474,8 теңге.

Еуро

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 556,6 теңге, сату бағамы – 561,5 теңге.

Рубль

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,20 теңге, сату бағамы – 6,28 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті болып табылады. Уақытқа қарай шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
