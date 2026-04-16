Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары жарияланды
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 474,08 теңге, еуро – 558,28 теңге, рубль – 6,26 теңге.
Астана
Доллар
Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 477 теңге.
Еуро
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 555 теңге, сату бағамы – 565 теңге.
Рубль
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,01 теңге, сату бағамы – 6,31 теңге.
Алматы
Доллар
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 472,2 теңге, сату бағамы – 474,5 теңге.
Еуро
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 556,9 теңге, сату бағамы – 562,5 теңге.
Рубль
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,14 теңге, сату бағамы – 6,27 теңге.
Шымкент
Доллар
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 472,8 теңге, сату бағамы – 474,8 теңге.
Еуро
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 556,6 теңге, сату бағамы – 561,5 теңге.
Рубль
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,20 теңге, сату бағамы – 6,28 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті болып табылады. Уақытқа қарай шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.