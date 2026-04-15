Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау бағамдары жарияланды
Zakon.kz 2026 жылғы 15 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, 1 АҚШ доллары – 476,97 теңге, 1 еуро – 562,59 теңге, 1 рубль – 6,27 теңге.
Астана:
Айырбастау пункттерінде доллардың орташа сатып алу бағамы – 471 теңге, сату – 478 теңге.
Еуро: сатып алу – 555 теңге, сату – 565 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,50 теңге.
Алматы:
Доллар: сатып алу – 475,6 теңге, сату – 477,7 теңге.
Еуро: сатып алу – 559 теңге, сату – 564,5 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,18 теңге, сату – 6,29 теңге.
Шымкент:
Доллар: сатып алу – 475,5 теңге, сату – 477,6 теңге.
Еуро: сатып алу – 558,4 теңге, сату – 563,8 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,24 теңге, сату – 6,31 теңге.
Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәтте өзекті. Уақытқа қарай шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.
