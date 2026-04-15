#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау бағамдары жарияланды

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 15 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, 1 АҚШ доллары – 476,97 теңге, 1 еуро – 562,59 теңге, 1 рубль – 6,27 теңге.

Астана:

Айырбастау пункттерінде доллардың орташа сатып алу бағамы – 471 теңге, сату – 478 теңге.

Еуро: сатып алу – 555 теңге, сату – 565 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,50 теңге.

Алматы:

Доллар: сатып алу – 475,6 теңге, сату – 477,7 теңге.

Еуро: сатып алу – 559 теңге, сату – 564,5 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,18 теңге, сату – 6,29 теңге.

Шымкент:

Доллар: сатып алу – 475,5 теңге, сату – 477,6 теңге.

Еуро: сатып алу – 558,4 теңге, сату – 563,8 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,24 теңге, сату – 6,31 теңге.

Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәтте өзекті. Уақытқа қарай шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

