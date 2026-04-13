Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Zakon.kz 2026 жылғы 13 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 473,13 теңге, еуро – 554,08 теңге, рубль – 6,13 теңге.
Астана
Доллар:
Сатып алу – 469 тг
Сату – 476 тг
Еуро:
Сатып алу – 550 тг
Сату – 560 тг
Рубль:
Сатып алу – 6,06 тг
Сату – 6,37 тг
Алматы
Доллар:
Сатып алу – 472,3 тг
Сату – 474,8 тг
Еуро:
Сатып алу – 552,4 тг
Сату – 558,1 тг
Рубль:
Сатып алу – 6,04 тг
Сату – 6,16 тг
Шымкент
Доллар:
Сатып алу – 472,9 тг
Сату – 474,9 тг
Еуро:
Сатып алу – 552,6 тг
Сату – 557,6 тг
Рубль:
Сатып алу – 6,08 тг
Сату – 6,15 тг
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.
