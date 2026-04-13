#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Zakon.kz 2026 жылғы 13 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 473,13 теңге, еуро – 554,08 теңге, рубль – 6,13 теңге.

Астана

Доллар:

Сатып алу – 469 тг

Сату – 476 тг

Еуро:

Сатып алу – 550 тг

Сату – 560 тг

Рубль:

Сатып алу – 6,06 тг

Сату – 6,37 тг

Алматы

Доллар:

Сатып алу – 472,3 тг

Сату – 474,8 тг

Еуро:

Сатып алу – 552,4 тг

Сату – 558,1 тг

Рубль:

Сатып алу – 6,04 тг

Сату – 6,16 тг

Шымкент

Доллар:

Сатып алу – 472,9 тг

Сату – 474,9 тг

Еуро:

Сатып алу – 552,6 тг

Сату – 557,6 тг

Рубль:

Сатып алу – 6,08 тг

Сату – 6,15 тг

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сәуір ортасында Қазақстанға қыс қайта оралады: аяз, жаңбыр және қар күтіледі
12:29, Бүгін
Сәуір ортасында Қазақстанға қыс қайта оралады: аяз, жаңбыр және қар күтіледі
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамы
11:13, 10 сәуір 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамы
19 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
11:34, 19 қаңтар 2026
19 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Бүгін
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Бүгін
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
14:07, Бүгін
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
13:49, Бүгін
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
