Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 467,65 теңге, еуро – 533,26 теңге, рубль – 5,96 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 465 теңге, сату бағамы – 472 теңге.
Еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 540 теңге.
Рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,7 теңге, сату бағамы – 5,9 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,7 теңге, сату бағамы – 468,2 теңге.
Еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532 теңге, сату бағамы – 538 теңге.
Рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,62 теңге, сату бағамы – 5,76 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 466 теңге, сату бағамы – 468 теңге.
Еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,3 теңге, сату бағамы – 537 теңге.
Рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,65 теңге, сату бағамы – 5,73 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.