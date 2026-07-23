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Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 12:52 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 23 шілденің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 467,65 теңге, еуро – 533,26 теңге, рубль – 5,96 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 465 теңге, сату бағамы – 472 теңге.

Еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 540 теңге.

Рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,7 теңге, сату бағамы – 5,9 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,7 теңге, сату бағамы – 468,2 теңге.

Еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532 теңге, сату бағамы – 538 теңге.

Рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,62 теңге, сату бағамы – 5,76 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 466 теңге, сату бағамы – 468 теңге.

Еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,3 теңге, сату бағамы – 537 теңге.

Рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,65 теңге, сату бағамы – 5,73 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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