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22 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 11:31 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 22 шілденің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 469,59 теңге, еуро – 536,22 теңге, рубль – 5,96 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Сатып алу – 466 теңге

Сату – 473 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу – 532 теңге

Сату – 542 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,5 теңге

Сату – 5,8 теңге

Алматы

Доллар бағамы

Сатып алу – 467,2 теңге

Сату – 470 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу – 533,2 теңге

Сату – 539 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,61 теңге

Сату – 5,75 теңге

Шымкент

Доллар бағамы

Сатып алу – 467,5 теңге

Сату – 470 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу – 533 теңге

Сату – 538 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,66 теңге

Сату – 5,73 теңге

Аталған валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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