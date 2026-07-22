22 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 22 шілденің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 469,59 теңге, еуро – 536,22 теңге, рубль – 5,96 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Сатып алу – 466 теңге
Сату – 473 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу – 532 теңге
Сату – 542 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,5 теңге
Сату – 5,8 теңге
Алматы
Доллар бағамы
Сатып алу – 467,2 теңге
Сату – 470 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу – 533,2 теңге
Сату – 539 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,61 теңге
Сату – 5,75 теңге
Шымкент
Доллар бағамы
Сатып алу – 467,5 теңге
Сату – 470 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу – 533 теңге
Сату – 538 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,66 теңге
Сату – 5,73 теңге
Аталған валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.
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