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14 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

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Zakon.kz 2026 жылғы 14 шілдеде күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 477,11 теңге, еуроныкі – 545,58 теңге, ал рубльдікі – 6,2 теңге.

Астана

АҚШ доллары

Сатып алу – 467 теңге

Сату – 474 теңге

Еуро

Сатып алу – 533 теңге

Сату – 543 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 5,7 теңге

Сату – 6 теңге

Алматы

АҚШ доллары

Сатып алу – 469 теңге

Сату – 472,2 теңге

Еуро

Сатып алу – 535,1 теңге

Сату – 540,8 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 5,77 теңге

Сату – 5,93 теңге

Шымкент

АҚШ доллары

Сатып алу – 468,5 теңге

Сату – 475 теңге

Еуро

Сатып алу – 534 теңге

Сату – 545 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 5,78 теңге

Сату – 5,85 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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