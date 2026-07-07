7 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамдары
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 472,03 теңге;
еуро – 540,29 теңге;
Ресей рублі – 6,11 теңге.
Астана қаласы
АҚШ доллары
сатып алу – 471,1 теңге;
сату – 478,1 теңге.
Еуро
сатып алу – 540,1 теңге;
сату – 550,1 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,90 теңге;
сату – 6,20 теңге.
Алматы қаласы
АҚШ доллары
сатып алу – 472,3 теңге;
сату – 475 теңге.
Еуро
сатып алу – 539,7 теңге;
сату – 545 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,88 теңге;
сату – 6,02 теңге.
Шымкент қаласы
АҚШ доллары
сатып алу – 473,4 теңге;
сату – 475,5 теңге.
Еуро
сатып алу – 540,6 теңге;
сату – 546,3 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,86 теңге;
сату – 5,96 теңге.
Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.