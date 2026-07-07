#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

7 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 12:12 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 7 шілдеде күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары жарияланды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

АҚШ доллары – 472,03 теңге;

еуро – 540,29 теңге;

Ресей рублі – 6,11 теңге.

Астана қаласы

АҚШ доллары

сатып алу – 471,1 теңге;

сату – 478,1 теңге.

Еуро

сатып алу – 540,1 теңге;

сату – 550,1 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,90 теңге;

сату – 6,20 теңге.

Алматы қаласы

АҚШ доллары

сатып алу – 472,3 теңге;

сату – 475 теңге.

Еуро

сатып алу – 539,7 теңге;

сату – 545 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,88 теңге;

сату – 6,02 теңге.

Шымкент қаласы

АҚШ доллары

сатып алу – 473,4 теңге;

сату – 475,5 теңге.

Еуро

сатып алу – 540,6 теңге;

сату – 546,3 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,86 теңге;

сату – 5,96 теңге.

Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:52, 01 шілде 2026
1 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:32, 20 ақпан 2026
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:17, 29 маусым 2026
29 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мовсар Евлоев
12:28, Бүгін
Мовсар Евлоев может подраться на UFC 331 за титул против Алекса Волкановски
Фери о матче с Димитровым на &quot;Уимблдоне&quot;: &quot;Когда меня прижимают к стенке, я играю очень хорошо&quot;
12:11, Бүгін
Фери о матче с Димитровым на "Уимблдоне": "Когда меня прижимают к стенке, я играю очень хорошо"
Дональд Трамп
11:52, Бүгін
После скандала в ФИФА Трампу иронично предложили отменить результат матча США - Бельгия
Сборная США поплатилась вылетом с чемпионата мира за неуважение к футболу
11:33, Бүгін
СМИ: сборную США "настигла карма" на чемпионате мира за "неуважение к футболу"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: