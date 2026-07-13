13 шілдедегі валюта бағамы: Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі бағалар
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 13 шілдедегі күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 464,71 теңге;
еуро – 531,26 теңге;
Ресей рублі – 6,05 теңге.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 475 теңге;
сату – 482 теңге.
Еуро:
сатып алу – 539 теңге;
сату – 549 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,8 теңге;
сату – 6,1 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 474,6 теңге;
сату – 477,8 теңге.
Еуро:
сатып алу – 542,2 теңге;
сату – 547,8 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,77 теңге;
сату – 5,90 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары:
сатып алу – 475,8 теңге;
сату – 478,6 теңге.
Еуро:
сатып алу – 540,8 теңге;
сату – 547,8 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,83 теңге;
сату – 5,90 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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