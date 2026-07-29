29 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 476,75 теңге, еуро – 541,59 теңге, рубль – 6,06 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 472 теңге, сату бағамы – 479 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 537 теңге, сату бағамы – 547 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,45 теңге, сату бағамы – 5,85 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 474,4 теңге, сату бағамы – 477,2 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 539 теңге, сату бағамы – 544,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,65 теңге, сату бағамы – 5,79 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 474,8 теңге, сату бағамы – 477 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,1 теңге, сату бағамы – 544 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,67 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.