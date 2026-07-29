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Қаржы

29 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 12:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 29 шілде күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 476,75 теңге, еуро – 541,59 теңге, рубль – 6,06 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 472 теңге, сату бағамы – 479 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 537 теңге, сату бағамы – 547 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,45 теңге, сату бағамы – 5,85 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 474,4 теңге, сату бағамы – 477,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 539 теңге, сату бағамы – 544,3 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,65 теңге, сату бағамы – 5,79 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 474,8 теңге, сату бағамы – 477 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,1 теңге, сату бағамы – 544 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,67 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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