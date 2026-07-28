#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
473.4
539.39
6.07
Қаржы

28 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 12:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 28 шілде күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын жинақтады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 473,4 теңге, еуро – 539,39 теңге, рубль – 6,07 теңге.

Астана

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 477 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 545 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,7 теңге, сату бағамы – 6,1 теңге.

Алматы

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 472,2 теңге, сату бағамы – 474,5 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 537,2 теңге, сату бағамы – 542,3 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,64 теңге, сату бағамы – 5,77 теңге.

Шымкент

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 472 теңге, сату бағамы – 474 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 537 теңге, сату бағамы – 542 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,68 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының құны уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
15:45, Бүгін
+42°C-қа дейін аптап ыстық: шілденің соңғы күндерінде Алматы мен Шымкентте ауа райы қандай болады
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
13:04, 27 шілде 2026
27 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:52, 23 шілде 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский тренер Эдуард Глазунов восхитился голом Дастана Сатпаева за &quot;Челси&quot;
16:03, Бүгін
Казахстанский тренер Эдуард Глазунов восхитился голом Дастана Сатпаева за "Челси"
Тимофей Скатов
15:54, Бүгін
Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Сан-Марино
Дебют Дастана Сатпаева за &quot;Челси&quot; получил признание в Европе - Rising Ballers
15:44, Бүгін
Дебют Дастана Сатпаева за "Челси" получил признание в Европе - Rising Ballers
Нурислам Пахитжан
15:40, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: казах Нурислам Пахитжан сокрушил кыргыза, но проиграл иранцу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: