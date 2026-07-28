28 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 473,4 теңге, еуро – 539,39 теңге, рубль – 6,07 теңге.
Астана
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 477 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 545 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,7 теңге, сату бағамы – 6,1 теңге.
Алматы
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 472,2 теңге, сату бағамы – 474,5 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 537,2 теңге, сату бағамы – 542,3 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,64 теңге, сату бағамы – 5,77 теңге.
Шымкент
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 472 теңге, сату бағамы – 474 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 537 теңге, сату бағамы – 542 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,68 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының құны уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.