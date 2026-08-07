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7 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:19 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 7 тамызда күннің алғашқы жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 467,48 теңге, еуро – 539,52 теңге, рубль – 5,73 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 467 теңге, сату бағамы – 474 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 545 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,5 теңге, сату бағамы – 5,7 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470,6 теңге, сату бағамы – 472,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,8 теңге, сату бағамы – 544 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,51 теңге, сату бағамы – 5,64 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470,3 теңге, сату бағамы – 472,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 539,7 теңге, сату бағамы – 544,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,56 теңге, сату бағамы – 5,62 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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