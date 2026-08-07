7 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 467,48 теңге, еуро – 539,52 теңге, рубль – 5,73 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 467 теңге, сату бағамы – 474 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 545 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,5 теңге, сату бағамы – 5,7 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470,6 теңге, сату бағамы – 472,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538,8 теңге, сату бағамы – 544 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,51 теңге, сату бағамы – 5,64 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470,3 теңге, сату бағамы – 472,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 539,7 теңге, сату бағамы – 544,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,56 теңге, сату бағамы – 5,62 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.