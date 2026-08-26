Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша доллар бағамы – 458,48 теңге, еуро – 534,68 теңге, рубль – 5,43 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату – 462 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 526 теңге, сату – 536 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату – 5,4 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату – 460 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532 теңге, сату – 537,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату – 5,37 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату – 460 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 533,2 теңге, сату – 537,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату – 5,33 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін.