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Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 11:15 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 26 тамызда күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша доллар бағамы – 458,48 теңге, еуро – 534,68 теңге, рубль – 5,43 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату – 462 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 526 теңге, сату – 536 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату – 5,4 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату – 460 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532 теңге, сату – 537,3 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату – 5,37 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату – 460 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 533,2 теңге, сату – 537,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату – 5,33 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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