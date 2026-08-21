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Қаржы

21 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 11:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 21 тамызда күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 458,23 теңге, еуро – 535,99 теңге, рубль – 5,46 теңге.

Астанадағы валюта бағамы

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату бағамы – 462 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527 теңге, сату бағамы – 537 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,30 теңге, сату бағамы – 5,60 теңге.

Алматыдағы валюта бағамы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,70 теңге, сату бағамы – 459,90 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531 теңге, сату бағамы – 536,50 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,30 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.

Шымкенттегі валюта бағамы

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 457 теңге, сату бағамы – 459 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 538 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,40 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
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