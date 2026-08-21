21 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 458,23 теңге, еуро – 535,99 теңге, рубль – 5,46 теңге.
Астанадағы валюта бағамы
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату бағамы – 462 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527 теңге, сату бағамы – 537 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,30 теңге, сату бағамы – 5,60 теңге.
Алматыдағы валюта бағамы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,70 теңге, сату бағамы – 459,90 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531 теңге, сату бағамы – 536,50 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,30 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Шымкенттегі валюта бағамы
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 457 теңге, сату бағамы – 459 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 530 теңге, сату бағамы – 538 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,40 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.