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13 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

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Zakon.kz 2026 жылғы 13 тамызда күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 465,19 теңге, еуро – 536,55 теңге, рубль – 5,61 теңге.

Астанадағы доллар, еуро және рубль бағамы

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,99 теңге, сату бағамы – 469,97 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535,97 теңге, сату бағамы – 545,97 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,55 теңге.

Алматыдағы доллар, еуро және рубль бағамы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,47 теңге, сату бағамы – 467,44 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534,34 теңге, сату бағамы – 539,16 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,51 теңге.

Шымкенттегі доллар, еуро және рубль бағамы

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,54 теңге, сату бағамы – 467,57 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 515,83 теңге, сату бағамы – 539,98 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,35 теңге, сату бағамы – 5,42 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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