13 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 465,19 теңге, еуро – 536,55 теңге, рубль – 5,61 теңге.
Астанадағы доллар, еуро және рубль бағамы
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,99 теңге, сату бағамы – 469,97 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535,97 теңге, сату бағамы – 545,97 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,55 теңге.
Алматыдағы доллар, еуро және рубль бағамы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,47 теңге, сату бағамы – 467,44 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534,34 теңге, сату бағамы – 539,16 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,51 теңге.
Шымкенттегі доллар, еуро және рубль бағамы
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 465,54 теңге, сату бағамы – 467,57 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 515,83 теңге, сату бағамы – 539,98 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,35 теңге, сату бағамы – 5,42 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.