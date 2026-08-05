5 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 471,98 теңге, еуро – 543,39 теңге, рубль – 5,82 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 466 теңге, сату бағамы – 473 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534 теңге, сату бағамы – 544 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,5 теңге, сату бағамы – 5,7 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 469,4 теңге, сату бағамы – 471,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 540,3 теңге, сату бағамы – 545,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,57 теңге, сату бағамы – 5,70 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 472 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 540,5 теңге, сату бағамы – 545,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,58 теңге, сату бағамы – 5,64 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.