#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Қаржы

5 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 12:18 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 5 тамызда күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 471,98 теңге, еуро – 543,39 теңге, рубль – 5,82 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 466 теңге, сату бағамы – 473 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534 теңге, сату бағамы – 544 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,5 теңге, сату бағамы – 5,7 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 469,4 теңге, сату бағамы – 471,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 540,3 теңге, сату бағамы – 545,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,57 теңге, сату бағамы – 5,70 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 470 теңге, сату бағамы – 472 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 540,5 теңге, сату бағамы – 545,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,58 теңге, сату бағамы – 5,64 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:52, 23 шілде 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
13:04, 27 шілде 2026
27 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:51, 28 шілде 2026
28 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Прогноз матча Рыбакиной в Торонто
13:00, Бүгін
"Отсутствие практики": что может стать проблемой для Рыбакиной в первом матче в Торонто
Филип Хргович
12:43, Бүгін
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Бүгін
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Бүгін
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: