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18 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 11:15 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 18 тамызда күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро мен рубльдің орташа бағамы қандай екенін анықтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 461,39 теңге, еуро – 534,75 теңге, рубль – 5,45 теңге.

Астана

Елордадағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458,03 теңге, сату бағамы – 465,03 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 529,01 теңге, сату бағамы – 539 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,40 теңге.

Алматы

Алматыдағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 460,5 теңге, сату бағамы – 463 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531 теңге, сату бағамы – 534,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Шымкент

Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,2 теңге, сату бағамы – 464,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534,4 теңге, сату бағамы – 538,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,34 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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