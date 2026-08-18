18 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 461,39 теңге, еуро – 534,75 теңге, рубль – 5,45 теңге.
Астана
Елордадағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458,03 теңге, сату бағамы – 465,03 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 529,01 теңге, сату бағамы – 539 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,40 теңге.
Алматы
Алматыдағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 460,5 теңге, сату бағамы – 463 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531 теңге, сату бағамы – 534,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Шымкент
Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,2 теңге, сату бағамы – 464,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534,4 теңге, сату бағамы – 538,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,34 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.