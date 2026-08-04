4 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 475,38 теңге, еуро – 547,73 теңге, рубль – 5,93 теңге.
Астана
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 476 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату бағамы – 548 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,52 теңге, сату бағамы – 5,72 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 472,5 теңге, сату бағамы – 474,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 541,9 теңге, сату бағамы – 547 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,60 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 473,8 теңге, сату бағамы – 475,8 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 542 теңге, сату бағамы – 547 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,60 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.