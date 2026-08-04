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4 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы қандай

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 12:15 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 4 тамызда күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау пункттерінде белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 475,38 теңге, еуро – 547,73 теңге, рубль – 5,93 теңге.

Астана

Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 476 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату бағамы – 548 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,52 теңге, сату бағамы – 5,72 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 472,5 теңге, сату бағамы – 474,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 541,9 теңге, сату бағамы – 547 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,60 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 473,8 теңге, сату бағамы – 475,8 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 542 теңге, сату бағамы – 547 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,60 теңге, сату бағамы – 5,74 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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