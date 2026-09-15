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15 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 11:22 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 15 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 447,8 теңге, еуро – 516,76 теңге, ал рубль 5,3 теңге болды.

Астана

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 516 теңге, сату бағамы – 526 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.

Алматы

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 447 теңге, сату бағамы – 449,2 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 515,4 теңге, сату бағамы – 520,7 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,08 теңге, сату бағамы – 5,20 теңге.

Шымкент

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 447,1 теңге, сату бағамы – 449,2 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 516,6 теңге, сату бағамы – 521,8 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,17 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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