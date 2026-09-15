15 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 447,8 теңге, еуро – 516,76 теңге, ал рубль 5,3 теңге болды.
Астана
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 516 теңге, сату бағамы – 526 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,22 теңге.
Алматы
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 447 теңге, сату бағамы – 449,2 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 515,4 теңге, сату бағамы – 520,7 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,08 теңге, сату бағамы – 5,20 теңге.
Шымкент
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 447,1 теңге, сату бағамы – 449,2 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 516,6 теңге, сату бағамы – 521,8 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,17 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.