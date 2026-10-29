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29 қазандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
Материалда 2026 жылғы 29 қазан күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамдарын ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 457,09 теңге, еуро – 508,42 теңге, рубль – 5,67 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 451 теңге, сату бағамы – 458 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501 теңге, сату бағамы – 511 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,4 теңге, сату бағамы – 5,6 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453 теңге, сату бағамы – 456 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,5 теңге, сату бағамы – 507,6 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,49 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453,8 теңге, сату бағамы – 457 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,6 теңге, сату бағамы – 509,2 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,41 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте өзекті болды. Шетел валютасының бағасы тәулік ішіндегі уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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