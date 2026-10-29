29 қазандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 457,09 теңге, еуро – 508,42 теңге, рубль – 5,67 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 451 теңге, сату бағамы – 458 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501 теңге, сату бағамы – 511 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,4 теңге, сату бағамы – 5,6 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453 теңге, сату бағамы – 456 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,5 теңге, сату бағамы – 507,6 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,49 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453,8 теңге, сату бағамы – 457 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,6 теңге, сату бағамы – 509,2 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,41 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте өзекті болды. Шетел валютасының бағасы тәулік ішіндегі уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.