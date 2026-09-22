Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 448,44 теңге, еуро – 514,81 теңге, рубль – 5,33 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445 теңге, сату бағамы – 452 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510 теңге, сату бағамы – 520 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,7 теңге, сату бағамы – 449,5 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,2 теңге, сату бағамы – 515,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,02 теңге, сату бағамы – 5,14 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,7 теңге, сату бағамы – 449,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 513,3 теңге, сату бағамы – 517,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,07 теңге, сату бағамы – 5,14 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.