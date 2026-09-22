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Қоғам

Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

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Zakon.kz 2026 жылғы 22 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 448,44 теңге, еуро – 514,81 теңге, рубль – 5,33 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445 теңге, сату бағамы – 452 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510 теңге, сату бағамы – 520 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,7 теңге, сату бағамы – 449,5 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,2 теңге, сату бағамы – 515,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,02 теңге, сату бағамы – 5,14 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,7 теңге, сату бағамы – 449,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 513,3 теңге, сату бағамы – 517,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,07 теңге, сату бағамы – 5,14 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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